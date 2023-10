Van Gaal reprend du service

La retraite à 72 ans ? C’est non pour Louis van Gaal.

Libre comme l’air depuis son départ de la sélection néerlandaise, Louis van Gaal va à nouveau jouer les pompiers de service. Sa destination ? La maison Ajax, en feu depuis quelques jours, tant sur le plan sportif qu’en dehors. Ce n’est toutefois pas sur le banc du club néerlandais que Van Gaal va s’installer. Dans un communiqué, les Lanciers ont annoncé l’arrivée du Pélican en tant que conseiller du conseil de surveillance.

Louis van Gaal will advise the Supervisory Board of AFC Ajax NV on football technical matters.

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 3, 2023