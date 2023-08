Valon Berisha et Arbër Zeneli cambriolés à leur tour

Le mal est profond.

Le Parisien rapporte que les deux internationaux kosovars du Stade de Reims, Valon Berisha et Arbër Zeneli, ont été cambriolés ce mercredi. Alors que les footballeurs, à l’image de Gianluigi Donnarumma ou Dimitri Payet, sont les cibles récurrentes des malfaiteurs, les deux joueurs ont eu la mauvaise surprise de rentrer de Valenciennes (où le SDR disputait un match amical) et de voir leur demeure mise à sac.

En colocation dans une maison en Champagne, les milieux ont été envoyés en réserve dernièrement et auraient perdu environ 350 000 euros de montres, bijoux, électroménager et sacs de luxe. La Direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) indique qu’un voisin a donné l’alerte, non sans poursuivre au préalable le véhicule noir des larcineurs, sur plusieurs mètres. Ces derniers sont en fuite.