Une première depuis 28 ans pour le football anglais

Et joyeux Noël.

C’est une première depuis 1995 et un Leeds United-Manchester United. Habitués au Boxing Day depuis de nombreuses années, le football anglais et la Premier League ont décidé d’innover cette année, au grand dam des joueurs de Chelsea et de Wolverhampton, qui joueront le 24 décembre prochain. Ce match aurait dû avoir lieu le 23, mais à la suite des choix de diffuseurs, il aurait bien lieu le jour de Noël, date traditionnellement épargnée depuis désormais 28 ans.

📺 Fixture amendments and matches selected for live TV broadcast in the UK (5 Dec – 22 Jan) are confirmed ➡ https://t.co/91HjdmDiJL pic.twitter.com/ebbuxKBcER — Premier League (@premierleague) October 26, 2023

Si la rencontre sera disputée à 13 heures, les joueurs londoniens ne devront pas traîner aux vestiaires, puisqu’un peu plus de 200 kilomètres séparent Wolverhampton de Londres. Les Blues pourraient cependant bénéficier de jets et autres services de transports privés, à l’inverse de leurs supporters, qui devront certainement se débrouiller pour passer les fêtes chez eux.

Football for fans qu’ils disaient !

Manchester United se relance, Chelsea et Tottenham rechutent