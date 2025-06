Une aide financière de la Fédé anglaise pour les familles des joueuses pendant l’Euro

La belle initiative.

D’après les informations de la BBC, la Fédération anglaise de football apportera un soutien financier aux joueuses qui participeront à l’Euro féminin en Suisse, notamment pour couvrir les frais de déplacement de leurs familles. Selon Numbeo, en 2025, six des dix villes les plus chères du monde se trouvent en Suisse : Zurich, Lausanne, Genève, Bâle et Berne.

Comme pour le Mondial 2023

Lors de la Coupe du monde 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, les joueuses avaient déjà bénéficié d’une aide financière. Cette année, un montant similaire sera alloué, et les 23 sélectionnées recevront chacune la même somme. Le montant n’a toutefois pas été dévoilé.

« Je sais que la Suisse est un pays très cher, ne serait-ce qu’en matière de vols et d’hébergement. Le coût de la vie y est également extrêmement élevé, et nous sommes conscients des dépenses engagées par les supporters. Nous espérons voir le plus de soutien possible, et nous les remercions d’avance, car nous savons que ce n’est pas donné », a expliqué la milieu de terrain Georgia Stanway.

« C’est aussi compliqué pour nous, car nous voulons aider et soutenir nos proches autant que possible. Beaucoup d’entre nous ont déjà payé de leur poche pour permettre à leurs familles d’être présentes », a-t-elle ajouté.

Espérons maintenant des stades plus remplis qu’au Mondial des clubs.

