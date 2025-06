TF1 et France TV se partageront les matchs de l’Euro féminin

Deux diffuseurs pour le prix d’un.

Selon L’Équipe, le groupe TF1 aurait revendu des matchs de l’Euro féminin, qui se déroulera du 2 au 27 juillet 2025 en Suisse, au groupe France Télévisions. Initialement, la première chaîne de France avait acquis la diffusion de 31 matchs de la compétition, et aurait décidé d’en revendre douze au service public.

Un seul match de la France

Sur les douze rencontres acquises, France TV ne diffuserait qu’un seul match de l’équipe de France, celui contre le Pays de Galles, le 9 juillet à 21 heures. Avant ça les Bleues, qui viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des nations – face à l’Allemagne fin octobre – disputeront deux matchs amicaux contre la Belgique le 20 juin prochain, puis le Brésil six jours plus tard, histoire de se chauffer pour l’Euro féminin. Les joueuses de Laurent Bonadei tenteront de se qualifier pour la phase finale du championnat d’Europe en finissant dans les deux premières de leur poule. Une poule composée de l’Angleterre, du Pays de Galles et des Pays-Bas.

Allez les Bleues, on est tous ensemble.

