TF1 acquiert les droits de l’Euro féminin 2025

La belle affaire.

Les droits TV de l’Euro 2025 viennent d’être attribués au groupe TF1. Le groupe dirigé par Rodolphe Belmer a obtenu les droits de la compétition en intégralité et en exclusivité. Selon L’Équipe, TF1 était en concurrence avec M6 et France Télévisions pour l’obtention de ces droits. Alors que l’UEFA réclamait 20 millions d’euros et que ses concurrents ont proposé entre 10 et 15 millions d’euros, « la Une » aurait finalement proposé une offre en adéquation avec ce que demandait l’UEFA. Alors que les droits TV pour la Coupe du monde 2023 n’ont trouvé preneur qu’en juin, le groupe TF1 avait déjà acquis les droits du dernier Euro féminin en 2022, droits finalement partagés avec la chaîne cryptée Canal +. « Nous sommes très heureux d’offrir aux compétitions féminines une large exposition et de leur permettre d’être suivies par le plus grand nombre », a annoncé François Pellissier, directeur adjoint sports et business de TF1.

Et si la France pouvait aller loin, ce serait bien aussi.

