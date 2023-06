La Coupe du monde féminine tient enfin ses diffuseurs !

Habemus diffusam !

La Coupe du monde féminine a enfin trouvé ses diffuseurs en France, à cinq semaines du début de la compétition. France Télévisions et M6 ont acquis les droits de diffusion des matchs dans l’Hexagone. La FIFA et l’Union européenne de radio-Télévision (UER) ont d’ailleurs signé un accord sur la diffusion de ce Mondial 2023 dans 34 pays du continent pour assurer une exposition maximale. Dans l’Hexagone, le service public retransmettra aussi les rencontres des Bleues jusqu’en 2027, aussi bien amicales que compétitives dans le cadre de la Ligue des Nations et des qualifications pour l’Euro 2025 puis la Coupe du monde 2027. « Depuis de nombreuses années, France Télévisions est précurseur dans la très large exposition du sport féminin à la télévision française, se félicite Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, dans un communiqué. Grâce à cette alliance public – privé entre France Télévisions et le Groupe M6 dont je me réjouis, nous amplifions le mouvement. Nous allons en faire une grande fête du football féminin pour donner à toutes les petites filles l’envie de pratiquer le plus populaire des sports. »

⚽ 👩🏻 Dès cet été, la Coupe du monde féminine sera à vivre sur @Francetele ! Précurseur dans l'exposition du foot féminin, on est fier d’annoncer l’acquisition des droits de diffusion : • du prochain #FIFAWWC • des matches de l’@equipedefranceF ▶️ 2027https://t.co/duckOIv4tj pic.twitter.com/23YaNgs3Mq — France Télévisions (@Francetele) June 14, 2023

Petit bémol avec le service public : le risque de bascule.

