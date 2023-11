Un retour en Ligue 1 avant 2030 pour Nancy ?

Nancy retrouve des couleurs et des objectifs.

En décrépitude depuis plusieurs années, au point de toucher le fond au printemps dernier, l’AS Nancy Lorraine est depuis le début de saison en pleine zone de turbulence. Finalement repêché en National, le club lorrain a de nouveau débuté du mauvais pied, au point de limoger Benoît Pedretti et de rappeler le pompier de service Pablo Correa. Comme par magie, l’ASNL s’est imposée ce week-end, de quoi enclencher une nouvelle dynamique, souhaitée plus vertueuse. Dans un entretien accordé à L’Est républicain, l’un des deux propriétaires, Krishen Sud, s’est confié sur les ambitions du club, qui cherche d’abord à retrouver de la stabilité : « On travaille pour se maintenir cette saison et pour jouer la montée ensuite. »

Si le club va passer devant la DNCG ce mardi pour faire constater s’il respecte ou non ses engagements financiers, Sud ne veut pas jeter la pierre à Pedretti qui, selon lui, n’avait pas toutes les cartes en main pour réussir. « Je n’oublie pas le contexte dans lequel Benoît a préparé cette saison. Si ça n’a pas fonctionné, c’est aussi parce qu’on n’a pas assez bien travaillé », a-t-il précisé, lucide. Avec le maintien dans le viseur, et l’hypothèse de « dégager un peu d’argent pour pouvoir encore recruter au mercato d’hiver », Nancy va avancer plus sereinement à court terme. Pour ce qui est du futur, Krishen Sud l’affirme, il vise plus haut pour son club. « L’objectif, c’est d’être en Ligue 2 en 2025-2026, a-t-il lâché.Si on y arrive, on se donnera trois ans de plus pour ramener le club en Ligue 1. » Un discours ambitieux, mais qui a le mérite de prendre son temps, afin d’éviter les fausses routes, comme Nancy en a malheureusement pris l’habitude depuis sa descente en Ligue 2 en 2017.

Et si Nancy remontait en Ligue 1 avec Pablo Correa toujours à ses côtés ? Ce serait peut-être le moment de lui construire une statue.

Duras et Platini : entretien de haute altitude