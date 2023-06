Un dixième titre pour Gignac avec les Tigres

Eyes of the Tiger.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour André-Pierre Gignac avec les Tigres. La nuit dernière, Dédé a ainsi soulevé un dixième trophée pour sa huitième année de l’autre côté de l’Atlantique. Cette fois, c’est le Trophée de champion des champions mexicain, qui oppose les vainqueurs du tournoi d’ouverture et du tournoi de clôture, que le Martégal a mis dans sa poche. Gignac et les Tigres ont pour cela dompté Pachuca (2-1) à Carson, aux États-Unis. Fernando Gorriarán a ouvert le score pour l’équipe de Monterrey, (1-0, 32e), avant que Nicolás Ibáñez ne double la mise (2-0, 76e). Israel Luna a réduit la marque pour Pachuca.

Una más, una más. +☝️ pic.twitter.com/3qAioSYYIy — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) June 26, 2023

Jamais rassasié, Dédé Gignac a empoché au passage le prix du plus beau but de la saison, lors de la cérémonie du Ballon d’or mexicain : à savoir une volée inscrite contre… Pachuca, lors de la sixième journée du tournoi de clôture. Arrivé en 2015, en provenance de l’OM, le Français a depuis remporté le tournoi d’ouverture du championnat du Mexique (2015, 2016 et 2017), la Campeones Cup (2018), le tournoi de clôture (2019 et 2023) ou encore la Ligue des champions de la CONCACAF (2019). Les Tigres accrochent ainsi pour la quatrième fois ce titre dans l’histoire du club (2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018).

🐯 #TIGRES | ¡GOLAZO DE BALÓN DE ORO! La anotación de André-pierre Gignac ante Pumas, fue la ganadora el Balón de Oro al Mejor Gol de la Liga MX de la Temporada 2022-23.#ABCDeportes | 📻 92.1 FM y 660 AMpic.twitter.com/I4iLikqHY9 — ABC Deportes Mty (@abcdeportesmty) June 25, 2023

Sa question préférée : qu’est-ce qu’il va faire de tous ses trophées ?

Dédé fait de la résistance