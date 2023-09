Un ancien espoir anglais condamné à douze ans de prison

Son nom était une indication.

Annoncé comme l’un des meilleurs jeunes de sa génération, Sean Calvert a choisi une autre voie. Le jeune homme de 25 ans a été condamné ce lundi à une peine de douze ans de prison, pour trafic de drogue. Tel que détaillé par le Liverpool Echo, l​​​a Crown Court de Liverpool a en effet découvert que Calvert servait de mule, ayant transporté près de 120 kilos de drogue (cocaïne, héroïne et cannabis) pendant six mois, en 2020.

La police anglaise a est parvenue à le démasquer via une plateforme de messagerie cryptée – EncroChat – censée avoir cessé toute activité en 2020, car justement utilisée pour diverses opérations criminelles, et déjà interdite dans plusieurs pays d’Europe. Formé aux Tranmere Rovers, Sean Calvert, milieu de terrain, était suivi par de nombreux clubs de Premier League à la fin des années 2010 et était parvenu à se faire un petit nom au sein des académies locales. Avant finalement de tout plaquer.

Former youth midfielder 'fell by the wayside' and turned to trading drugs on EncroChathttps://t.co/xaMBqbBkiQ — Liverpool Echo (@LivEchonews) September 19, 2023

Certains joueurs transportent une charrette, pour lui c’est de la poudre.

