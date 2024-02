Trois Barcelonais dans le viseur de l’Arabie saoudite

Le mercado est (déjà) ouvert.

Après avoir pillé la Premier League l’été dernier, l’Arabie saoudite s’attaque désormais à la Catalogne. D’après le Mundo Deportivo, trois joueurs du FC Barcelone – Ter Stegen, Lewandowski et Raphinha – sont courtisés par le fortuné état saoudien. Le média catalan précise notamment que le royaume d’Arabie pourrait profiter de l’explosion de Lamine Yamal, nouveau joyau barcelonais, pour convaincre l’ailier brésilien de rejoindre le Moyen-Orient.

À vrai dire, l’Arabie saoudite n’est pas à son premier coup d’essai. Lors du dernier mercado estival, Raphinha avait déjà refusé un gros contrat en provenance d’un club saoudien et la machine à buts polonaise avait, quant à elle, dit non à un salaire de 150 millions d’euros par an. Il va alors falloir rajouter quelques liasses de billets dans les mallettes pour attirer de nouvelles stars dans un championnat qui se vide peu à peu.

Malheureusement pour le Barça, aucune offre pour Oriol Romeu.