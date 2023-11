Trois ans d’interdiction de stade pour un supporter marseillais après les incidents d’OM-OL

Il va rater la visite du grand Ajax.

Un supporter marseillais a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade pour avoir lancé une pierre en direction du bus lyonnais le 29 octobre dernier en marge du match OM-OL. Sous mandat de dépôt depuis le lendemain du match, il est passé aujourd’hui devant le tribunal correctionnel et a reconnu ses torts selon La Provence : « J’ai ramassé une pierre lancée par les Lyonnais et je l’ai renvoyée. J’étais pris dans l’euphorie. Si j’avais blessé quelqu’un, je l’aurais eu sur la conscience toute ma vie. »

À la suite de ces jets de pierres et autres projectiles, l’entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, avait été blessé au visage et le match avait été annulé. Reprogrammée le 6 décembre, la rencontre se jouera au Vélodrome et avec du public.

