Thomas Tuchel pas tendre avec le vestiaire du PSG

Révélations sur les conditions de travail au PSG épisode 1970.

Présent au Salon international des articles de sport et de la mode sportive (ISPO) pour une masterclass, Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern Munich, s’est exprimé sur une multitude de sujets liés au football et à la société dans des propos retranscrits par Bild. Il est y revenu sur son passage au Paris Saint-Germain, où il a taclé l’éthique de travail des joueurs. « À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes de celles en Allemagne » a-t-il lancé, avant de compléter : « Quand j’entends ici, au Bayern, qu’un joueur a eu un mauvais comportement, cela me fait rire parce que je me dis : « Vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris ! » » Une façon de faire dont il n’a pas tiré que du négatif. « Mon passage à l’étranger m’a permis de beaucoup en apprendre sur les différentes mentalités des joueurs. Chose que je n’aurais pas pu faire si je n’étais resté qu’en Allemagne. »

Si le PSG a finalement atteint la finale de la Ligue des champions sous les ordres du coach allemand, c’est que tout le monde avait trouvé la bonne carburation. Pour cela, Tuchel a notamment pu s’appuyer sur la présence de cadres dans son effectif. Des leaders « très exigeants et plein de talent », mais avec qui vous n’avez pas le droit à l’erreur. « Ils ont un égo énorme et c’est ce qui les fait avancer. Cela nécessite d’avoir une excellente alchimie avec eux, sinon vous ne pourrez jamais les convaincre de vos idées. » Et de conclure par une réflexion philosophique : « Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar. Le problème, c’est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect. »

De qui peut-il bien parler ?