Tchouaméni n’a pas douté avec le Real

Pas toujours titulaire et au meilleur de sa forme l’an dernier pour sa première saison sous le maillot du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni assure avoir pris son mal en patience. Serein quant au fait qu’il parviendrait à se faire sa place. « Il y a des dynamiques dans le football. Après, le plus important, c’est de rester calme, de toujours rester fidèle à sa ligne directrice, que ce soit sa mentalité mais surtout son éthique du travail, a-t-il affirmé à Téléfoot. Mais à partir du moment où tu ne doutes pas de toi-même et que tu continues surtout à travailler, les choses vont se remettre en place. »

Buteur face à l'Irlande, Aurélien Tchouaméni a livré un match de taulier au Parc des Princes. Il s'est livré en exclusivité à @SaberDesfa https://t.co/eEJD0w7jBY — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 10, 2023

Titulaire avec les Merengue depuis le début du nouvel exercice et joueur majeur de l’équipe de France, le milieu de terrain formé à Bordeaux a eu bien raison. « Tout se passe bien en club, que ce soit sur le plan individuel, mais aussi collectif. On gagne les matchs, on est performants, je suis performant, j’ai du temps de jeu… Donc forcément, ça se passe bien, je suis content. »

