Stuttgart assure son maintien en écrasant Hambourg

Hambourg 1-3 Stuttgart

Buts : Kittel (6e) pour le HSV // Millot (48e, 68e) et Silas (90e+6) pour le VfB

Le bourreau Millot.

Après avoir giflé Hambourg lors du match aller (3-0), Stuttgart a définitivement acté son maintien lors du barrage retour de la Bundesliga en surclassant le HSV sur ses terres (1-3). Pourtant, Sonny Kittel avait mis les locaux sur de bons rails grâce à un tir croisé du pied droit à l’entrée de la surface qui s’est fracassé sur le poteau gauche avant de terminer sa course dans la cage de Florian Müller (1-0, 6e). Un but qui a instantanément ravivé l’espoir et mis le feu au Volksparkstadion, garni par près de 57 000 spectateurs. Serhou Guirassy, buteur pour Stuttgart au match aller, a cru gâcher la fête grâce à une inspiration géniale, mais l’international guinéen a vu son pion être refusé pour une position de hors-jeu (17e). Cette petite frayeur n’a pas pétrifié le HSV, bien au contraire. Les hommes de Tim Walter n’ont cessé de se projeter vers l’avant sans toutefois parvenir à mettre le but du break avant la mi-temps, notamment à cause de Müller, le portier du VfB, auteur d’une parade décisive sur un coup de casque de Bakery Jatta (45+2e).

Mais au retour des vestiaires, Enzo Millot a mis un énorme coup sur la tête des Hambourgeois. Servi par Guirassy, l’ailier français a trompé Daniel Heuer en glissant le cuir entre ses jambes (1-1, 48e). Assommé, le HSV va voir ses espoirs de montée s’évaporer à l’heure de jeu : Millot, encore lui, va profiter d’une énorme boulette de Heuer pour inscrire son premier doublé en professionnel (1-2, 68e). Rien n’a souri à Hambourg, puisque dans la foulée, la reprise croisée du pied droit de Robert-Nesta Glatzel a frôlé le montant gauche adverse (74e). Dans les derniers instants de la rencontre, Silas Katompa a alourdi le score en se jouant de la défense d’Hambourg avant de crucifier le pauvre Heuer (1-3, 90e+6). Alors que Stuttgart jouera une quatrième saison d’affilée en Bundesliga, Hambourg vivra une sixième saison consécutive en 2. Bundesliga.

Si loin, si près.

Hambourg (4-3-3) : Heuer – Muheim, Schonlau, Montero, Heyer (Mikelbrencis, 69e) – Reis, Meffert (Bilbija, 67e), Kittel – Dompe, Glatzel, Jatta. Entraîneur : Tim Walter.

Stuttgart (3-4-3) : Müller – Mavropános, Anton, Ito – Vagnoman (Silas, 81e), Karazor, Endō, Sosa (Nartey, 67e) – Millot (Tomas, 67e), Guirassy (Pfeiffer, 67e), Fuhrich. Entraîneur : Sebastian Hoeneß.

