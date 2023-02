Sonny Anderson nommé conseiller sportif de l’OL

Le retour des anciennes gloires, spécialité locale du côté du Rhône.

Alors que l’OL vit une nouvelle saison difficile (9e de Ligue 1), les raisons de sourire sont peu nombreuses pour les fans lyonnais. Mais au milieu des nuages, ils vont peut-être apercevoir quelques rayons de soleil avec l’annonce de leur club dans un communiqué ce mercredi : ancien capitaine et attaquant des Gones, le Brésilien vient d’être nommé conseiller sportif de l’OL Group. Après l’échec du retour à la maison de Juninho en tant que directeur sportif, l’OL choisit donc de faire revenir un autre ancien joueur emblématique (1999-2003).

🎙 Présentation du nouveau conseiller d’OL Groupe, Sonny Anderson 🆕 🔴 @sonnyanderson10 sera présenté à la presse ce jeudi 23 février à partir de 11h15 🔵 🖥💻📱 A suivre en direct sur notre chaîne YouTube et sur @OLPLAY_Officiel ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) February 22, 2023

Jusqu’ici consultant pour la télévision et en poste au club partenaire de la Duchère (N2), le Brésilien de 52 ans va intégrer l’organigramme du club. Il sera chargé de conseiller et d’apporter sa vision à la stratégie sportive lyonnaise, dans un rôle similaire à celui occupé par Bernard Lacombe et Gérard Houiller par le passé.

De quoi permettre à l’OL de repartir du bon pied la saison prochaine ?