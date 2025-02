Pablo Longoria n’est pas le seul à dire que la Ligue 1 est « un championnat de merde »

Nous avons voulu savoir si Longoria disait vrai. Pendant que son équipe se faisait rosser par l’AJ Auxerre (3-0), le président de l’Olympique de Marseille a pété un plomb et grogné que la Ligue 1 était un « championnat de merde ». Pour en avoir le cœur net, on a décidé d’interroger les meilleurs aficionados de la Ligue des talents, qui ne sont personne d’autre que les lecteurs de Sofoot.com. Le verdict est tombé : 56 % d’entre vous pensent que la Ligue est bien un championnat de merde. La prochaine étape est donc de savoir pourquoi. Et quoi de mieux que de belles métaphores pour comprendre votre rapport à la Ligue 1 ?

Kebab, Renault Modus et four trop chaud

Les trois philosophes du jour se dénomment Captain Barba, Siko et Maskaoz. Le premier suscite nos papilles gustatives pour mieux comprendre notre rapport à notre championnat préféré : « La Ligue 1, c’est comme un kebab à 3h du matin : parfois décevant, parfois incroyable, mais toujours incontournable. »

Siko, lui, se dévoile et utilise une expérience personnelle pour illustrer son propos : « C’est comme ma Renault Modus, c’est pas une très belle voiture, ni très rapide, ni très pratique, mais elle est utile et je suis bien content de rouler avec, même si je me fais doubler par des voitures plus belles ou plus rapides. Mais je suis bien dedans. » Les deux arrivent aux mêmes conclusions : la Ligue 1, ce n’est pas le meilleur des championnats, mais on s’y sent quand même très bien.

Et si c’était ça, l’essentiel ? Pas pour Maskaoz en tout cas : « La Liguain, c’est un championnat qui a cuit trop vite dans un four trop chaud. La passion n’a pas eu le temps de lever et les matchs sont tout secs. Résultat : c’est de la merde. »

Punchlines à gogo

Si les métaphores sont très utiles, l’art de la prose peut l’être tout autant. V. Mistelroum et boules de gomme change tout le sens de la phrase en n’y rajoutant qu’une lettre : « Je dirais plutôt que c’est un championnat de merdes. Et je parle des dirigeants. »

Pour Gronaldo, ce n’est pas pour la Ligue 1 que la question est insultante : « C’est vraiment pas très sympa pour la merde d’être comparée à la Ligue 1. »

Markusgrou redonne à la Ligue des talents ce qui lui appartient face à tous ses détracteurs à la mémoire courte : « C’est peut-être de la merde, mais c’est la Ligue qui a révélé au monde Cheick Diabaté. » Enfin, face à tout cet embrasement populaire, Stevealbinos a le mot de la fin : « La Ligue 1, tu l’aimes ou tu la quittes. »

Pour conclure, on n’a peut-être pas la réponse à la question initiale, mais tant que la Ligue 1 nous fait autant parler, c’est qu’elle fait son boulot. Qu’il soit merdique ou pas, il est fait. Donc, si vous commencez à avoir mal aux yeux devant les matchs proposés, Johan Mollo a une astuce : « Personnellement, je ne suis plus la Ligue 1 (et le foot en général) qu’à travers quelques articles et les commentaires de So Foot. Eh bien, au regard de la diversité des sujets de conversation qu’elle met sur la table et de la qualité de nombreux commentateurs du site, je la trouve très bien. »

Get a room.

