Sarina Wiegman prolonge à la tête de la sélection anglaise jusqu’en 2027

Comme Guillaume III au XVIIe siècle, Sarina Wiegman est une Néerlandaise au pouvoir en Grande-Bretagne.

Ce lundi, lors de la cérémonie The Best, Sarina Wiegman a été nommée meilleure entraîneure dans le football féminin, pour la quatrième fois de sa carrière. Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la sélectionneuse de l’équipe d’Angleterre a prolongé avec les Lionesses jusqu’en 2027.

Some special news to start the day… Sarina Wiegman has extended her contract until 2027! 🤩 — Lionesses (@Lionesses) January 16, 2024

La Néerlandaise, qui avait déjà cartonné avec les Oranje (une finale de Coupe du monde en 2019 et une victoire à l’Euro 2017), a débarqué outre-Manche en 2021 et n’a pas moins réussi, amenant les Lionesses sur le toit de l’Europe en 2022 et en finale du Mondial 2023. Maintenant, Sarina Wiegman insiste sur l’avenir : « On a encore du boulot et je sais que nous sommes capables d’aller encore plus loin. » En face d’elle se dressent désormais la première Ligue des nations de l’histoire en février, les Jeux olympiques en juillet et, l’année prochaine, la défense du titre européen.

Hervé Renard a encore à apprendre.

