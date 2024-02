Saïd Benrahma ne cache pas son bonheur d’avoir signé à Lyon

Libéré, délivré.

Après de longues heures de doute, Saïd Benrahma a finalement vu son transfert vers l’Olympique lyonnais être validé. L’ancien joueur de West Ham retrouve donc l’Hexagone pour cette deuxième partie de saison. « C’était très dur, j’étais déçu, je pensais que ça n’allait pas se faire, a-t-il confié aux médias du club rhodanien à propos de ce transfert presque avorté. Lyon a tout fait très bien, ça fait un mois et demi que je parle avec le club. C’était un peu compliqué, mais les dirigeants ont été bons avec moi, m’ont montré un vrai intérêt. J’avais besoin d’un club qui me donne cet amour, et là, je l’ai ressenti. C’était un soulagement quand ça a été officialisé. »

Enfin devenu un joueur de l’OL, Saïd Benrahma est venu sur le plateau de #OLNS pour ses premiers mots sous nos couleurs ! 🔴🔵 L’occasion pour lui de revenir sur tout le travail effectué par le club pour l’accueillir ✍️ 👉 https://t.co/Czl70BOZrq pic.twitter.com/cQjLPJlVER — Olympique Lyonnais (@OL) February 3, 2024

Expulsé mi-janvier pour sa dernière avec les Hammers, Benrahma espère faire ses grands débuts mercredi, contre Lille en Coupe de France. « Je ne dors pas depuis cinq jours ! Je vais me reposer pour être prêt pour mercredi contre Lille, j’espère être qualifié, a-t-il appelé de ses vœux. Il me reste un match à purger (contre l’OM ce dimanche). J’ai hâte d’être sur le terrain, c’est là où je suis le plus heureux. Je vais tout faire pour l’OL, je me dois de tout donner. »

Les Dogues en font déjà des cauchemars.

