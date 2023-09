Rouen s’impose à Sochaux

Sochaux 0 – 1 Rouen

But : Sy (30e) pour les Diables Rouges

Duel sans soleil.

Mal en point en ce début de championnat, Sochaux se devait de l’emporter pour s’éloigner de la zone de relégation. C’est pourtant le promu Rouen qui est venu dicter sa loi à Bonal en remportant sa première victoire à l’extérieur de la saison.

Les Sochaliens ont été plus offensifs durant cette première période, notamment avec Nolan Galves (8e) puis Alex Daho (29e) qui ont tout deux vu leurs frappes stoppées par le portier rouennais Axel Maravel. Pourtant, les Lionceaux se sont fait surprendre par la jeune garde rouennaise, après un rush solitaire d’une trentaine de mètres, Lamine Sy est venu crucifier le gardien sochalien d’une frappe croisée du gauche (0-1, 30e). Efficacité maximale des Diables Rouges qui n’auront eu besoin que d’un seul tir pour trouver le chemin des filets et prendre l’avantage.

Les Lionceaux ont poussé en seconde période et se sont procurés les occasions les plus nettes, avec Christ Makosso (57e), N’Dri Koffi (64e) ou encore le nouvel entrant Kevin Zohi (69e) mais l’ensemble des tentatives sochaliennes auront été vaines. Sans folie et sans instinct de rébellion, malgré les nombreux changements, Sochaux s’incline pour la troisième fois de la saison et n’est toujours pas parvenu à ouvrir son compteur à domicile. Rouen a tenu grâce à une défense solide et un gardien infranchissable, les joueurs de Maxime D’Ornano confirme ainsi leur très bon début de saison.

De la N2 au podium de National en sept journées, la success story de ce début de saison est bien normande.

Sochaux (4-5-1) : Valette – Galves, Fontaine, Makosso, Silva – Pereire De Sa (Fatar, 68e), Viltard (Lecolier, 76e), Hoggas, Ackra, Daho (Michel, 68e) – Koffi (Zohi, 68e). Entraîneur : Oswald Tanchot.

Rouen (4-3-3) : Maraval – Sy, Bouzamoucha, Sanson, Kabongo (Mion, 58e) – Benzia, Benkaid, Allée – Ghedjemis, Ibayi (Abdelmoula, 58e), Ouadah (Loppy, 74e). Entraîneur : Maxime D’Ornano.

Le Red Star frappe fort au Mans, Sochaux renverse Martigues