De Zerbi en remet une couche sur la concurrence avec le PSG

Quand tout va mal, c’est le moment de revenir à l’essentiel.

Surpris ce mercredi soir par une vaillante équipe d’Angers, l’Olympique de Marseille n’a pas su faire mieux qu’un score nul (2-2) sur sa pelouse. Malgré un Robinio Vaz des grands soirs, auteur d’un doublé (52e, 70e), les hommes de Roberto De Zerbi ont loupé le coche pour reprendre la tête du championnat en enchaînant une troisième rencontre sans victoire toutes compétitions confondues.

Initialement dans une grande forme marquée par cinq victoires de rang entre le 22 septembre et le 18 octobre après un début de saison poussif, la machine des Phocéens semble à nouveau s’être enrayée.

Le moment de réagir

Touché par la méforme de ses joueurs, Roberto De Zerbi n’a pas manqué de répéter le discours porté à son équipe, rappelant une nouvelle fois l’une de ses principales ambitions : « On essaye de pousser l’OM vers le haut. Maintenant, que ce soit moi ou les joueurs, il faut qu’on sache si on mérite ou pas de faire partie de ce club ; il faut qu’on sache si on veut concurrencer le PSG ou bien si notre saison sera faite de hauts et de bas. »

Après avoir battu le Paris Saint-Germain en septembre dernier, Roberto De Zerbi avait aussi souligné cette ambition qui l’anime, affirmant que le club de la capitale représentait le pouvoir, chose qui a du mal à être acceptée par l’Italien.

Et pour vaincre le pouvoir, il faudra déjà faire mieux que l’an passé ce week-end face à Auxerre : une, puis deux défaites.

