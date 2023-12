Robert Green raconte ses histoires de doigt

Le doigt bizarre qui permet de briser la glace.

Robert Green, ancien gardien de but passé par West Ham et Chelsea a révélé, dans une vidéo publiée par Amazon Prime ce jeudi, que son auriculaire avait « lentement commencé à mourir » après une série de blessures en tant que gardien de but. Âgé de 43 ans, l’ancien international anglais a disputé 655 matches de 1999 à 2017. Il affirme aux jeunes attirés par le poste de gardien de but, « qu’il ne faut surtout pas être gardien de but ». Lui en a perdu son petit doigt et le regrette, car la moitié supérieure de la zone est pratiquement pliée à l’horizontale.

⚽️✋ Rob Green's finger after 20+ years of professional goalkeeping… 😳

"My finger got injured, dislocated, broken numerous times. It slowly started to die. I started diving to the right and it was getting stuck in the ground." (@primevideosport) pic.twitter.com/uSdC5e55se

— EuroFoot (@eurofootcom) December 29, 2023