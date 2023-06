Rennes bientôt fixé sur la décision d’Hamari Traoré ?

Rennes va-t-il perdre son capitaine ?

En fin de contrat à la fin du mois de juin, Hamari Traoré n’a toujours pas prolongé au Stade rennais, où il dispose d’une offre depuis plusieurs semaines. « Une décision sera prise dans la semaine concernant Hamari, a assuré Florian Maurice ce lundi. C’est du 50-50, c’est dans ses mains. Le club a la volonté de le conserver. C’est un top joueur, un super mec. (…) On a un joueur expérimenté de très bon niveau et on a un autre joueur qui a pour moi un potentiel incroyable qu’on a envie d’exploiter (Lorenz Assignon). On a tellement de respect envers ce qu’Hamari a fait pour le Stade rennais qu’on lui laisse l’opportunité de prendre son temps et d’avoir un délai de réflexion. »

Plus largement, le directeur technique du club breton a fait part de son envie « d’améliorer le groupe de la meilleure des manières » pendant le mercato estival. « Je ne ferai pas venir de joueur de 18 ans comme j’ai pu le faire avec Jérémy Doku il y a quelques années, a-t-il détaillé. J’irai sur des joueurs avec plus d’expérience, mais ça ne veut pas non plus dire 30 ans, mais des joueurs qui ont 150 matchs par exemple. » L’attaquant belge, qui pourrait recevoir des sollicitations, ne partira qu’en cas de très belle offre, alors qu’il est engagé avec le SRFC jusqu’en 2025. Florian Maurice a confirmé le besoin de recruter une doublure à Steve Mandanda, alors que Romain Salin devrait quitter le club et que Rennes souhaite prêter Doğan Alemdar la saison prochaine, de préférence en France.

Selon nos informations, les dirigeants rennais sont également intéressés par Enzo Le Fée, déjà suivi l’été dernier et en fin de contrat dans un an à Lorient. Le milieu de terrain ne manque pas de courtisans, en France comme à l’étranger, mais aucune offre n’aurait pour l’instant été formulée par les Rouge et Noir, et le FCL attendrait un chèque important. L’avenir du Breton ne devrait de toute manière pas se décider avant la fin de l’Euro Espoirs (21 juin-8 juillet) auquel il doit participer avec les Bleuets.

Le terrain avant le mercato, bien sûr.

