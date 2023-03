Reims s'en sort miraculeusement face à Ajaccio

Reims 1-0 Ajaccio

But : Cajuste (90e+5) pour Reims

Will Still est toujours béni des dieux.

Au terme d’un match soporifique à Auguste-Delaune, Reims a réussi à arracher la victoire grâce à un miracle de Cajuste, face à une équipe ajaccienne clairement venue pour prendre un point (1-0). Le rapport de force est clair dès les premiers instants : les Rémois ont la volonté de prendre le ballon et de ne laisser que les miettes aux Acéistes. Mais le 4-4-2 couché par Pantaloni gêne considérablement les hommes de Still, qui font tourner à la manière d’une équipe de hand qui ne parvient pas à trouver la faille. Seule frayeur pour l’ACA : Munetsi pense ouvrir le score en reprenant un superbe ballon de De Smet, avant que l’arbitre ne revienne à un hors-jeu au départ de Balogun (13e).

Le scénario ne bouge pas en seconde période, avec des vagues incessantes des locaux, mais un bloc toujours aussi solide en face. Reims décide alors de tenter de loin : Balogun s’y essaye d’abord, mais voit Leroy sortir une parade (55e), avant que Munetsi ne trouve le poteau à la suite d’une mauvaise relance du portier adverse (69e). Peu satisfait de la prestation de ses gars, Still grille toutes ses options offensives et envoie notamment Cajuste sur la piste. Sur l’ultime occasion de la rencontre, le Suédois envoie un missile qui termine en barre rentrante et fait exploser le stade (1-0, 90e+5). Reims arrache donc un dix-huitième match de rang d’affilée sans défaite en Ligue 1, qui lui permet de grimper à la huitième position, pendant que l’ACA reste toujours dans la zone rouge.

Et ce but de Cajuste était finalement le meilleur hommage possible à Just Fontaine.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Keita (Maolida, 89e), Abdelhamid, De Smet – Matusiwa (Sierhuis, 71e), Lopy (Cajuste, 61e) – Ito, Munetsi, Flips (Van Bergen, 61e) – Balogun. Entraîneur : Will Still.

Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Alphonse, Vidal, Avinel, Barreto – Bayala, Youssouf, Coutadeur, Belaïli – El Idrissy, Hamouma (Soumano, 65e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

