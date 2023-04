Réduit à 10, Annecy enfonce Valenciennes

Annecy 2-1 Valenciennes

Buts : Ntamack (29e) et Shamal (84e) pour le FCA // Buatu (40e) pour le VAFC

Expulsion : Kashi (56e) pour le FCA

Rien ne VA plus.

Malgré une grosse demi-heure en supériorité numérique, Valenciennes s’est incliné à Annecy dans un duel de mal classés, ce lundi soir (2-1). Le FCA a pris les devants sur la première occasion franche de la soirée. La passe lumineuse de Yohan Demoncy a trouvé Samuel Ntamack, qui a fixé Jonathan Buatu et placé le ballon dans le petit filet (1-0, 29e). Le défenseur valenciennois a lui-même remis les compteurs à égalité d’une tête imparable sur un corner botté par Salim Ben Seghir (1-1, 40e). Les Nordistes ont définitivement pris l’ascendant en deuxième période, Quentin Lecœuche sollicitant notamment Florian Escales dans un angle fermé (50e).

Annecy s’est retrouvé à dix, Ahmed Kashi écopant d’un deuxième carton jaune pour un tacle non maîtrisé sur la cheville de Julien Masson (56e). Ilyes Hamache a profité d’un corner joué rapidement pour tenter sa chance du droit, mais Escales s’est tranquillement saisi de sa frappe (71e). Adrian Grbić a enfin cru offrir la victoire au VAFC, mais le hors-jeu l’a rattrapé (84e). S’en est suivi le coup de massue : un dégagement d’Escales, un duel aérien gagné par Kévin Testud, et Steve Shamal s’est joué d’Allan Linguet pour scorer du gauche (2-1, 84e). Quatre jours après son élimination en demi-finales de la Coupe de France, Annecy s’offre un grand bol d’air en repoussant le premier relégable à cinq points. Son adversaire, 16e du classement, enchaîne une huitième journée sans gagner et continue de creuser.

Comme l’a dit Lecœuche au micro de beIN : « On passe vraiment pour des rigolos. »

Annecy (4-3-3) : Escales – Lajugie, Temanfo, Mouanga, Jean – Pajot, Kashi, Demoncy – Ntamack (Testud, 63e), Sahi Dion (Bosetti, 73e), Shamal. Entraîneur : Laurent Guyot.

Valenciennes (4-2-3-1) : Bajic – Lecœuche, Buato, Linguet, Cuffaut – Kaba, Masson (Noubissi, 86e) – Ben Seghir (Hamache, 68e), Bonnet, Boutoutaou – Grbić. Entraîneur : Nicolas Rabuel.

