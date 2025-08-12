Isco plus motivé que jamais après sa nouvelle grave blessure

La poisse, mais pas de désespoir.

Au printemps dernier, Isco dansait sur l’herbe comme s’il avait retrouvé ses 25 ans. Depuis ce dimanche, il passera plusieurs mois en béquilles. Le milieu du Betis de 33 ans, auteur d’une grosse saison avec le club espagnol (9 buts, 8 passes décisives en 22 matchs), a vu sa prépa s’arrêter samedi face à son premier amour, Málaga (défaite 3-1), fauché par un retour défensif mal maîtrisé de David Larrubia.

Isco déterminé à revenir

Résultat, fracture du péroné gauche, le même que l’an passé qui l’avait laissé sur la touche de mai à décembre, avec le même verdict : plusieurs mois d’arrêt.

Pas du genre à se rouler dans la plainte, l’ancien joueur du Real Madrid a posté un message rassurant et motivant, montrant que son moral tient le coup : « Un os peut se briser, mais mon attitude, ma force et mon envie de revenir ne se briseront jamais. Merci beaucoup pour vos messages de soutien et votre affection, je me sens privilégié. »

Pendant ce temps, sur les réseaux, Larrubia a pris une pluie de critiques, voire de haine, de la part de plusieurs imbéciles, pour son tacle mal contrôlé. Comme si ça allait faire guérir Isco plus rapidement.

On sera là pour assister à son retour sur les terrains.

