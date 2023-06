Rabiot prolonge son bail avec la Juventus

Pourquoi jouer l’Europe quand on peut jouer la Serie A ?

Liverpool et Manchester United sont les gros noms qui voulaient faire un gros coup en recrutant le joueur de la Juventus, Adrien Rabiot, en pleine ascension technique et physique, pour renforcer leurs milieux et préparer leurs épopées européennes (s’il y a). Malheureusement pour eux, le Français de 28 ans a décidé de prolonger son contrat d’un an du côté de Turin, soit jusqu’en 2024. Arrivé de Paris en 2019 à la Juventus, le milieu de terrain s’est fait une place de cadre dans l’axe de la Vieille Dame, lui permettant même de devenir titulaire indiscutable en équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Un statut qu’il continue de confirmer chez les Bianconeri puisqu’il est le joueur ayant disputé le plus de matchs depuis son arrivée, à égalité avec Juan Cuadrado (177).

UFFICIALE | Ancora insieme Adrien 🐴⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) June 27, 2023

Rabiot pourrait ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine avec la Juve qui a terminé septième la saison dernière et n’est pas à l’abri de voir sa place qualificative pour la Ligue Europa Conférence sauter, par leur propre volonté.

À noter le bel effort graphique sur la signature.

