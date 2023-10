Quand Didier Deschamps vient défendre Eduardo Camavinga en direct

Ça change de la langue de bois.

Didier Deschamps n’a rien perdu de ses capacités de pressing. Alors que le journaliste Bertrand Latour, à l’antenne de La chaîne L’Équipe, attribuait en direct un 3 sur 10 à Eduardo Camavinga pour sa performance de ce mardi face à l’Écosse (victoire 4-1), le sélectionneur des Bleus est intervenu pour le corriger. « Trois ? C’est inadmissible. De quel droit on met un 3 ? » Une note qui se justifierait par les ballons perdus par le joueur du Real Madrid et sa « belle passe décisive aux attaquants écossais ». L’ancien milieu de terrain attribuerait de son côté la note de 5 à son joueur.

💬 Deschamps : «C'est inadmissible, on ne met pas un 3! » Quand le sélectionneur s'invite au micro de la chaine L'Equipe pour débattre des notes du match… #FRAECO #EDS #lequipeFOOT pic.twitter.com/CMJGv3lKbp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2023

« Vous êtes sévère, trop sévère. Il a fait une erreur, qui l’a conditionné pour les dix ou quinze minutes qui ont suivi, et à partir du moment où on a égalisé, on a pris l’avantage. Après, ça a été beaucoup plus en adéquation avec ce qu’il est capable de faire. […] L’erreur vaut trois, pas son match. » Le journaliste a alors surenchéri en clamant « l’indulgence est le début de la faiblesse », ce à quoi le sélectionneur a répondu : « C’est normal que vous soyez si peu payé alors. »

Au moins, l’ambiance est bonne.

