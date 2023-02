PSG-Bayern : Trois Français dans le onze bavarois, Ibrahimovic remplaçant

Les Allemands débarquent.

Et quelques Français vont leur filer un coup de main. Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Kingsley Coman sont tous titulaires du côté du Bayern ce mardi pour défier le PSG au Parc des Princes. L’ancien Parisien Eric-Maxim Choupo-Moting est lui aussi bien présent pour mener l’attaque bavaroise. Julian Nagelsmann a en revanche décidé de se passer de Serge Gnabry et Thomas Müller au coup d’envoi de ce huitième de finale aller de Ligue des champions. On notera également la présence sur le banc de Bouna Sarr, Alphonso Davies, Mathys Tel ou Arijon Ibrahimović. Le milieu de terrain de 17 ans, entré en jeu contre Bochum samedi dernier, n’a cependant aucun lien avec Zlatan.

La compo du Bayern : Sommer – Pavard, De Ligt, Upamecano, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Coman – Choupo-Moting.

Du lourd.