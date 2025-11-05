S’abonner au mag
Les Parisiens brandissent l’excuse de la fatigue après la défaite face au Bayern

KM
« Je te jure, c’est la première fois que ça m’arrive. »

Défait sur sa pelouse ce mardi soir face au Bayern Munich (1-2), le Paris Saint-Germain a montré beaucoup de largesses défensives en première période. Deux erreurs qui ont coûté deux buts et une seconde période poussive, mais pas assez pour refaire l’écart.

À l’issue de la rencontre, Marquinhos et Bradley Barcola ont avoué se sentir à court physiquement après une dernière saison à plus de 60 rencontres. « Ils ont été meilleurs dans l’impact physique et la récupération haute. On n’arrivait pas à mettre notre jeu en place, a confié le capitaine. Beaucoup de nos joueurs ne sont pas en forme, pas à 100 % et j’en fais partie. » « L’enchaînement des matchs fait mal, et je commence à le ressentir. Ça commence à tirer », a assuré Bradley Barcola, après une prestation timide.

La bonne forme des joueurs manque à Lucho

Un avis partagé et relevé par Luis Enrique, qui s’est exprimé en conférence de presse : « Je n’ai pas le souvenir cette saison de voir évoluer mon équipe avec tous les joueurs en forme », dit-il, en précisant qu’il ne cherchait « aucune excuse ».

Avec les nouvelles blessures de Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi, s’ajoutant à celle de Désiré Doué, les Parisiens semblent sombrer vers une « seconde saison de l’hécatombe », en seulement trois mois de compétition.

Cinq trophées en une année, ça use, ça use…

Mats Hummels chambre le PSG

KM

