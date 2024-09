Pronostic Sparta Prague Salzburg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Salzburg va chercher un résultat au Sparta Prague

Dans une lutte intense jusque dans les dernières journées du championnat, le Sparta Prague a remporté le titre après un incroyable mano à mano avec son grand rival du Slavia. Contraint de disputer les barrages de la Ligue des Champions, la formation tchèque a successivement dominé les Irlandais du Shamrock Rovers, les Roumains du Steaua Bucarest et finalement les Norvégiens de Malmö. Sur la scène nationale, le Sparta Prague est bien parti puisqu’il occupe la tête du classement avec 3 points de plus que le Slavia. Invaincu, la bande à Lars Friis a seulement perdu des points lors de son match nul contre Slovacko (2-2). Le technicien danois s’appuie notamment sur l’Albanais Laci, passé par Ajaccio, mais aussi sur les Haraslin, Olatunji ou Birmancevic.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Salzbourg est devenu un habitué de la Ligue des Champions. Dominé dans son championnat national par le Sturm Graz après une décennie de domination, le club autrichien a saisi l’opportunité Pep Lijnders lors du mercato. Adjoint de Jurgen Klopp à Liverpool, le technicien batave a profité du départ de l’Allemand pour lancer sa carrière individuelle. Impeccable jusque-là, Salzbourg vient de se faire surprendre sur la pelouse du SK Rapid (3-2). Cette contre-performance ne remet rien en cause puisque les partenaires de Gourna-Douath sont seulement à 3 points du Sturm Graz mais possèdent également 1 match de retard. Pour se qualifier pour cette Ligue des Champions, la formation autrichienne est passée par les barrages où il a sorti deux beaux morceaux à savoir Twente et le Dynamo Kiev. En plus de l’ancien stéphanois, Lijnders s’appuie sur les Nene, Ratkov, Gloukh et Kjaergaard. Coutumier de la Coupe d’Europe, Salzbourg semble en mesure de repartir avec au moins un nul de Prague.

► Le pari « Victoire Salzbourg ou match nul » est coté à 1,47 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,55 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 610€ (710€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Sparta Prague – Salzbourg

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Sparta Prague – Salzbourg sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sparta Prague – Salzbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Sparta Prague Salzbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Barrages de C1 : les Young Boys dominent Galatasaray au terme d’un match fou, Salzbourg serein