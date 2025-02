Bennacer déclare son amour pour l’OM et la guerre au PSG

Les Marseillais aiment trop ça.

Dès sa présentation, Ismaël Bennacer a planté le décor en conférence de presse : « J’ai toujours été supporter de l’OM en étant petit. Quand on habite Marseille ou près de Marseille (il est natif d’Arles, NDLR), il n’y a pas d’autre club que l’OM. » Une appartenance évidente qui explique pourquoi le milieu franco-algérien a cédé aux paroles de Medhi Benatia : « C’est un projet vraiment intéressant pour moi. Quand Medhi m’a appelé, on avait déjà eu des contacts cet été, ce n’est pas quelque chose qui s’est fait à la dernière seconde. J’ai eu du temps pour réfléchir. J’ai toujours voulu passer par l’OM. C’était dans un coin de ma tête. Je suis pressé de porter le maillot. »

Un deal qui aurait pu se faire plus tôt ?

L’été dernier, son nom a circulé sur la Canebière. Mais à l’époque, Bennacer avait d’autres priorités. « Il n’y a pas eu de contact avant 2024. Cet été, je revenais d’une blessure importante. Je voulais me concentrer sur mon retour. Il y a un nouveau coach qui est arrivé à Milan avec des idées claires et qui comptait sur moi. C’était plus compliqué pour partir cet été. Voilà pourquoi ça ne s’est pas fait. »

Désormais à l’OM, Bennacer ne compte pas faire de la figuration. « J’ai déjà gagné. Si je peux apporter cette expérience et si je suis là, c’est pour des objectifs clairs à moyen et long terme. Ce n’est pas pour être deuxième, ni troisième. » Message envoyé, le PSG est prévenu. « Quand on est un joueur de Marseille, la mentalité, c’est d’essayer de gagner tous les matchs. Paris est une bonne équipe, mais on est en train de construire quelque chose de nouveau et de fort. Les objectifs sont clairs, ce ne sera pas facile. Ce sera encore plus savoureux quand ce sera atteint. »

Bennacer pour prendre la couronne de Nasser.

Les images de l’accueil enflammé réservé à Ismaël Bennacer à Marseille