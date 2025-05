Nottingham Forest loupe sa chance de monter sur le podium

Occasion ratée.

Ce jeudi, Nottingham Forest avait l’opportunité de monter sur le podium de la Premier League, mais l’opération n’a pas porté ses fruits. Les Reds se sont inclinés 2-0 à domicile face à Brentford, lors d’un match en retard de la 34e journée. Une nouvelle déconvenue pour les hommes de Nuno Espirito Santo, qui enchaînent leur troisième défaite en cinq rencontres.

Malgré un City Ground plein d’espoir et l’ambition de se relancer contre une équipe de la seconde moitié de tableau, Forest a été climatisé. C’est Kevin Schade, côté Bees, qui a ouvert la marque, se jouant sans difficulté de la défense locale. Après la pause, Chris Wood et ses coéquipiers ont tenté de réagir, mais ils ont buté sur un Mark Flekken intraitable.

17e but de la saison pour Wissa

Brentford a définitivement scellé le sort de la rencontre en toute fin de match. Yoane Wissa, bien lancé par un dégagement précis de Flekken, a pris de vitesse la défense et trompé Matz Sels d’un petit piqué plein de sang-froid. Son 17e but de la saison, qui met un peu plus de lumière sur sa superbe campagne.

Avec ce revers, Forest reste coincé à la 6e place, toujours à égalité de points avec Chelsea (60), à deux longueurs du podium.

Peut-être qu’avec Bonnie Blue dans les tribunes, le sort du match aurait été différent…

Nottingham fait tomber Brentford, Newcastle éparpille Ipswich