Une actrice porno déplore avoir été interdite de stade par Nottingham Forest

Ambiance tendue entre Nottingham Forest et… Bonnie Blue.

Cette actrice pornographique s’est vue interdire l’entrée du City Ground. La raison : elle voulait « faire passer un bon moment » aux joueurs et aux supporters.

Dans son podcast Only Stans, la Britannique de 26 ans a raconté comment elle s’est fait recaler du stade. « J’avais posté sur mes réseaux : « Les gars, je suis là, j’aimerais filmer avec vous après”. Je suis ensuite arrivée au stade et la sécurité m’a dit : “Vous êtes définitivement interdite de terrain”. Quand ils m’ont demandé d’aller sur le côté, je me suis dit : « Peut-être qu’ils veulent me donner de meilleurs billets, peut-être qu’ils veulent m’escorter jusqu’à ma place. C’est plutôt sympa. »»

Mais la jeune femme a vite déchanté : « En fait, ils m’ont retiré mes billets et m’ont escorté jusqu’à la sortie. Apparemment, ils ne font pas de discrimination à l’encontre des travailleuses du sexe, mais j’ai été exclue parce que j’étais une travailleuse du sexe. Je voulais encourager les joueurs et leur faire passer un bon moment. Je pense aussi que si je pouvais divertir les supporters, moins de gens boiraient. Je voulais donc faire quelque chose de bien pour leur santé… »

Bonnie Blue empoche aujourd’hui 700 000 euros par mois, selon De Telegraaf. De quoi s’acheter un abonnement VIP dans n’importe quel stade.

Sauf à City Ground.

