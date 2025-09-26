Un joueur de Saint-Étienne rompt son contrat

Il ne pourra pas écrire « Champion de Ligue 2 2025-2026 » dans son palmarès.

Pierre Ekwah rompt son contrat avec Saint-Étienne. Après avoir joué toute la saison dernière avec les Verts, le milieu de terrain est en conflit avec son club depuis cet été. Le Français de 23 ans, venu de Sunderland, ne souhaitait pas jouer en Ligue 2 cette saison, mais Sainté avait quand même décidé de lever l’option d’achat et de l’acheter contre six millions d’euros au club anglais. Le joueur est donc resté dans le Forez à la fin du mercato. Il n’a pas joué depuis.

Jurisprudence Diarra

L’Équipe indique donc que les deux parties sont parties au bras de fer, comme avec Niels Nkounkou, acheté à Everton puis vendu à Francfort après un été de conflit. Pierre Ekwah et son entourage ont donc décidé de communiquer l’information. Son avocat l’estime libre de s’engager ailleurs. Il compte s’appuyer sur l’arrêt Lassana Diarra. Le milieu était resté un an sans jouer, et avait fait valoir que des règles de transferts étaient contraires au droit européen.

Il n’y a pas que l’affaire Sarkozy cette semaine.