Pierre Aristouy amoureux du RC Lens et de Bollaert

Le Aristouy-ball face à un grand défi.

Sur la sellette dès l’été, on lui prédisait l’enfer, mais l’entraîneur du FC Nantes est toujours accroché à son banc grâce à des résultats retrouvés qui mènent les Canaris à la septième place de Ligue 1. Bien devant le RC Lens, adversaire du week-end actuellement bloqué à la 14e place. « Leur début de championnat a été étonnamment difficile, mais ils sont en train de prendre leur rythme de croisière. Évidemment que Lens mérite bien plus que le classement actuel », tempérait Pierre Aristouy en conférence de presse ce vendredi.

Souriant devant le parterre de journalistes, le coach nantais se disait « heureux » de se déplacer à Bollaert. « Je suis assez admiratif de ce que réalise ce club, de ce que fait son entraîneur et totalement sous le charme de son public. C’est un très bel endroit pour aller jouer un match de football. Je replonge dans ma mémoire, mais ma dernière venue à Lens, c’était l’année du titre en 2001, à l’occasion du dernier match. Le public lensois nous avait réservé un accueil exceptionnel », rembobine avec plaisir l’ancien attaquant des Jaune et Vert. Se servant de l’exemple du dernier match du RC Lens en Ligue des champions face au PSV Eindhoven (1-1), Pierre Aristouy lorgne sur la « force mentale » et la « qualité de pression » de l’équipe de Franck Haise.

Attention quand même à ne pas lui faire cadeau de trois points.

