Philippe Diallo tente de se justifier après la polémique autour du jeûne du ramadan au sein des sélections

La polémique enflait depuis plusieurs jours : après la révélation des règles de la FFF interdisant aux internationaux français de pratiquer le jeûne en ce mois de ramadan, le président de la Fédération Philippe Diallo était sommé de s’expliquer.

Dans un entretien à FranceInfo, il a réaffirmé et justifié sa décision : « Mon devoir, c’est d’assurer une forme de neutralité dans la pratique sportive. La Fédération a mis un cadre, comme à l’école. Il ne peut pas y avoir une modification de nos horaires, de notre organisation, qui soit liée à la mise en œuvre d’une pratique religieuse, quelle qu’elle soit. » Selon RMC Sport, les consignes de la FFF sur le jeûne auraient poussé le jeune Lyonnais Mahamadou Diawara à ne pas rejoindre sa sélection U19.

Face aux critiques formulées par des personnalités comme Habib Beye, qui dénonçait une « discrimination religieuse », Philippe Diallo n’a pas bougé d’un poil : « Je respecte les convictions de chacun. Il est possible, si l’on veut faire le jeûne, pour ne pas mettre en cause les performances ou la santé des sportifs, de le repousser. […] Certains ont voulu nous attaquer devant les juridictions, et il se trouve que le Conseil d’État nous a donné raison. »

On a vu mieux pour éteindre un incendie.

