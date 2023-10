Philippe Clement atterrit aux Rangers

Il est de retour.

Lourdé par l’AS Monaco en fin de saison dernière, Philippe Clement vient de retrouver un poste. Les Rangers ont annoncé, ce dimanche, l’arrivée du technicien belge, libre de tout contrat, sur leur banc. L’ancien du FC Bruges remplace Michael Beale, licencié au début du mois. Il s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec les actuels deuxièmes du championnat d’Écosse.

💙 Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.

👉 https://t.co/wvKAcWhIFu pic.twitter.com/dGqlDjjnNn

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 15, 2023