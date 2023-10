Déjà fini pour Michael Beale aux Rangers

L’amour ne dure que dix mois.

Ce dimanche, après une petite claque reçue la veille à domicile face à Aberdeen (3-1), les Rangers se sont séparés de leur entraîneur Michael Beale, arrivé en novembre 2022. Cette défaite, la troisième de la saison, a donc définitivement scellé le sort du technicien anglais, déjà sur la sellette depuis la défaite face au Celtic, actuel leader du championnat d’Écosse, il y a un mois. En repensant à leurs 55 championnats remportés, le dernier en 2021, les dirigeants des Rangers n’ont visiblement pas digéré de se retrouver troisièmes au classement, à sept longueurs de leurs rivaux.

Rangers Football Club can confirm it has parted company with men’s first-team manager, Michael Beale.

