Stéphane Gilli : « Je sens un regard bienveillant »

Lucide et ambitieux.

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, Stéphane Gilli, l’entraîneur du Paris FC, a évoqué le changement de statut du club francilien, qui vient d’accéder à la Ligue 1 pour la première fois depuis 46 ans : « D’un point de vue médiatique, ça n’a rien à voir avec la L2, détaille l’ancien adjoint du Maroc. Mais après, à notre avantage, on n’a jamais autant parlé de nous depuis l’annonce du rachat du club en novembre. On connaît les attentes, on a envie de prouver. On sent une ferveur en effet, une curiosité. Les gens parlent du Paris FC qui va combler l’attente du deuxième club à Paris. Je sens un regard bienveillant. »

« Obtenir le maintien assez tranquillement »

Cette montée s’est aussi traduite par un investissement important lors de cette fenêtre estivale avec 35 millions déboursés pour le moment, ce qui est une sacrée somme pour un promu. Le coach parisien est déjà sous le charme des nouveaux arrivants : « Les recrues (Simon, Sangui et Otavio, NDLR) ont été bien intégrées. Au-delà de la qualité des joueurs, ce sont des bons garçons. Le groupe est sain, j’ai l’impression qu’ils sont là depuis longtemps. » Enfin, Gilli a pu déterminer le cap à suivre : « La L1 est un niveau au-dessus, on l’aborde avec le même état d’esprit qu’en L2, c’est-à-dire avec beaucoup d’humilité, de détermination et d’ambition […] On espère qu’on obtiendra le maintien assez tranquillement.»

En tout cas, on te le souhaite.

