Ousmane Dembélé pense progresser à l’avenir au niveau statistique

L’espoir fait vivre.

Ousmane Dembélé a fêté ses 26 ans en mai dernier et l’ailier semble toujours cultiver le même défaut depuis ses débuts, à savoir un manque d’efficacité chronique. Souvent gêné par les blessures ces dernières saisons, l’international français n’a pas encore été touché au Paris Saint-Germain, mais reste pour autant dans une situation délicate en termes de statistiques puisqu’il n’a tout simplement pas marqué le moindre but avec le club de la capitale. Face à l’AC Milan en Ligue des champions, il pensait enfin avoir débloqué la situation, avant que sa réalisation ne soit annulée. Quand ça ne veut pas…

Cette disette ne lui fait pas perdre pour autant sa bonne humeur légendaire. Dans les colonnes de L’Équipe, Ousmane Dembélé explique voir le football autrement : « Je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent. » Après de longs raids solitaires, à coups de crochets plus ou moins bien sentis, l’ailier parisien envoie la plupart de ses frappes en tribunes. « Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m’agace pas, avoue-t-il. Je dors très bien la nuit, j’ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l’ai dit, il n’y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus. » Lors de la dernière rencontre contre Montpellier (3-0), il a tout de même signé sa troisième passe décisive de la saison.

Malgré le plaisir d’offrir, il va peut-être aussi vouloir recevoir un peu.