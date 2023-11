Paris domine tranquillement Montpellier et prend les commandes de la Ligue 1

Serein et appliqué, le Paris Saint-Germain a tranquillement disposé de Montpellier et s'installe provisoirement dans le fauteuil de leader de Ligue 1. Un troisième succès 3-0 consécutif au Parc des Princes de bon augure avant d'aller défier l'AC Milan sur ses terres.

Paris Saint-Germain 3-0 Montpellier

Buts : Lee (10e), Zaïre-Emery (58e) et Vitinha (66e)

À quatre jours d’aller visiter Milan, le PSG avait l’honneur d’ouvrir la onzième journée de championnat, avec la réception de Montpellier dans la fraîcheur de la porte d’Auteuil. Une rencontre tout en maîtrise pour la bande de Luis Enrique, bien lancée par un but précoce de Lee Kang-in, avant de gérer les événements avec la sérénité d’un champion de France plutôt sûr de ses forces. Une victoire – la cinquième d’affilée avec trois buts marqués – qui permet aux Rouge et Bleu de prendre provisoirement les commandes du championnat, en attendant le résultat de Nice contre Rennes, dimanche soir.

Lee Kang-in, pour vous servir

Dès les premiers instants, Montpellier n’hésite pourtant pas à se projeter vers l’avant. Marquinhos perd un premier duel, Khalil Fayad s’infiltre et il faut un tacle salvateur de Nordi Mukiele, aligné latéral gauche pour l’occasion, afin de priver Téji Savanier d’un tout premier but au Parc des Princes (2e). Et puis, sur sa première véritable offensive, Paris va faire mouche : Kylian Mbappé laisse filer le centre en retrait d’Achraf Hakimi pour mettre sur orbite Lee Kang-in, qui décroche la lucarne de Benjamin Lecomte (1-0, 10e). Remuant, Ousmane Dembélé ne frappe pas assez fort après un une-deux avec Randal Kolo Muani (15e), tandis que Fayad ne cadre pas depuis le second poteau (25e) et que l’ancien barcelonais, lancé grand côté, se heurte à Lecomte (26e). Le temps pour l’arbitre assistant de changer de drapeau et sur le corner qui suit, Lee peut délivrer un caviar sur la tête – repoussée – de Kolo Muani, avant que Mbappé ne manque le cadre (27e). Dominateurs sans trop forcer, les Rouge et Bleu ralentissent peu à peu le ryhtme pour boucler sans soubresauts un premier acte plutôt bien mené.

Zaïre-Emery, petit prince du Parc

Un PSG qui appuie à nouveau sur le champignon après la pause. Warren Zaïre-Emery s’amuse une première fois dans la surface, avant d’être repris (49e). Mais le chouchou du Parc tient à faire rugir son jardin, alors il revient à la charge, bien aidé par Dembélé, qui lui ouvre le chemin du but d’une magnifique talonnade (2-0, 58e). Montpellier baisse peu à peu la garde et cède à nouveau face à l’arme fatale du club de la capitale : le centre en retrait, avec encore une fois Hakimi à la baguette, cette fois pour Vitinha (3-0, 66e). Deux dernières mèches allumée de loin par Mbappé (75e) et Fabian Ruiz (81e), et tout la capitale peut sereinement commencer à penser au voyage qui s’annonce en Lombardie, à l’image d’une tribune Auteuil déjà dans son match de mardi soir. Le geste de la soirée aurait pu être pour un Mbappé jusqu’alors pas décisif, mais sa remise incroyable pour le but de Gonçalo Ramos ne comptera pas, le Bondynois étant hors-jeu au départ (90e+2).

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Soler, 77e), Marquinhos (L. Hernandez, 71e), Škriniar, Mukiele – Zaïre-Emery (Ruiz, 77e), Ugarte, Lee (Vitinha, 61e) – Dembélé, Kolo Muani (Ramos, 61e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Estève, Kouyaté, Sylla (Sainte-Luce, 21e) – Chotard, Ferri (Leroy, 69e) – Al Tamari (Yeboah, 83e), Savanier, Fayad (Khazri, 69e) – Adams (Delaye, 83e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Revivez la victoire du PSG face à Montpellier !