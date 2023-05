So Foot a désormais son émission Twitch hebdomadaire, Time to So Sport. Au programme : un gros débriefing de l’actualité footballistique mais pas que !

Au menu aujourd’hui : le grand retour de Teddy « Winner », le Top 14, le Giro, la NBA et bien sûr la Ligue des champions… Rendez-vous tout de suite sur notre chaîne So What !

La réponse d’Alfie Haaland après son éviction du Santiago-Bernabéu