« On joue la montée, uniquement la montée », Gérard Lopez dévoile ses ambitions pour les Girondins

La Ligue 1 en 2030, vraiment ?

En ce lendemain de passage devant la DNCG, qui n’a prononcé qu’un encadrement de la masse salariale à l’encontre de Bordeaux, Gérard Lopez a donné un entretien à Sud-Ouest, revenant notamment sur les ambitions du club. Celui qui concourt dans la catégorie du meilleur fossoyeur avec John Textor n’a pas lésiné sur les objectifs des Girondins. « On vise une montée tous les deux ans, a lâché Gérard Lopez. On a compris comment fonctionne la N2. On ne pourra plus se cacher, on joue la montée, uniquement la montée. »

Bruno Irles et John Williams tous deux maintenus

Malgré un effectif de grande qualité, composé du buteur Andy Carroll, Bordeaux n’est pas parvenu à monter en National. Une « déception » pour « l’as des as de la finance, » qui a pensé à changer son duo de choc. Mais les deux hommes forts des Bordelais, Bruno Irles, entraîneur principal, et John Williams, le directeur sportif, seront bien présents à la reprise. « La qualité de l’un et de l’autre n’est pas remise en question », a poursuivi l’ancien patron de Lille, avant d’assurer qu’il souhaitait poursuivre l’aventure avec un entraîneur« motivé » qui « connaît très bien le football ». John Williams, jugé pour « blanchiment de fraude fiscale », devrait être, quant à lui, « à temps plein ».

Un peu d’optimisme, ça ne coûte rien.

