Mais où John Textor va-t-il trouver autant d’argent en si peu de temps ?

Après avoir annoncé son intention d’interjeter appel à la suite de sa relégation administrative en Ligue 2, l’Olympique lyonnais a – selon les statuts – entre deux et quatre semaines pour reficeler son dossier et trouver les 175 millions d’euros réclamés par la DNCG. C’est court, mais pas impossible, à condition de trouver les bons filons.

La solution évidente : réinjecter la thune de Crystal Palace

L’annonce de la récente vente des parts du Groupe Eagle – qui représentent 45% du capital de Crystal Palace – est tombée trop tard pour convaincre la DNCG de modifier sa sanction. Quoiqu’il en soit, John Textor dispose désormais de 200 millions dont 40 sont prévus pour être directement versés dans les caisses de l’Olympique lyonnais. Pourquoi pas plus ? Que fera-t-il du reste ? Cela ne nous regarde pas et, après tout, nous ne sommes pas des experts de la finance. Restons donc sur le montant convenu et allons voir ailleurs.

→ Montant restant à trouver : 135 millions d’euros

La solution crève-cœur : dégraisser au max

Foutu pour foutu, autant repartir en faisant table rase de la saison écoulée, à commencer par un grand ménage au sein de l’effectif. En prenant additionnant la valeur marchande de tous les joueurs cotés à 10 millions d’euros ou plus, l’OL empocherait la jolie somme de 116 briques. Nul doute que le deuxième meilleur centre de formation de France saura trouver des remplaçants à Malick Fofana (30 millions), Georges Mikautadze (22), Moussa Niakhaté (15), Ernest Nuamah (idem), Corentin Tolisso (12), Ainsley Maitland-Niles (idem) et enfin, Lucas Perri (10). L’occasion de s’offrir une partie de Football Manager IRL.

→ Montant restant à trouver : 19 millions d’euros

La solution déplaisante : taper au portefeuille

L’OL a eu du pif en décalant sa campagne d’abonnement pour la saison 2025-2026. Et pour cause : la direction peut désormais corriger sa grille tarifaire avant de la publier. L’an dernier, un abo classique coûtait 330 euros. En la réhaussant à 500 balles – tarif unique – et en tablant sur 24 000 fidèles prêts à encourager les Gones une saison de plus en Ligue 1, on n’encaisserait pas moins de 4 millions supplémentaire. Allez, cette petite semaine de vacances à la mer attendra l’an prochain. Après tout, ce n’est pas tous les ans qu’on a l’opportunité de sauver son club de cœur.

→ Montant restant à trouver : 15 millions d’euros

La solution d’entrepreneur américain : parier sur le jackpot

En bon cow-boy qu’il est, John Textor aurait tort de ne pas tenter de faire sauter la banque. Cela tombe bien, le montant du Loto de ce mercredi s’élève à 4 millions d’euros. Evidemment, on pourrait rétorquer que la cagnotte du prochain Euromillions atteint quant à elle les 39 millions, mais on se rappellera aussi qu’un tirage du loto européen attire – en moyenne – entre 10 et 15 millions de joueurs, contre 2 millions pour la version hexagonale. Mieux vaut limiter les risques tant que possible, et ouais, c’est ça être un expert du business made in USA. Et puis si jamais la grille ne passe pas, on pourra toujours se tourner vers la bonne vieille cagnotte, avec du deadstock de la boutique en guise de contrepartie.

→ Montant restant à trouver : 11 millions d’euros

La solution coquine : ouvrir un compte OnlyFans

Qui n’a pas envie de voir les pieds de Johnny ? L’abonnement coûte en moyenne 10 euros, et il faudra redoubler d’inventivité pour créer du contenu de qualité pour faire saliver les abonnés. Les CM de l’OL ont déjà prouvé leur talent tout au long de la saison pour donner du plaisir aux 12 millions de fans sur les réseaux sociaux. Si chacun d’eux fait un don de 1 euros, et en enlevant les bots et les radions, on met facilement la main sur 8 millions de gains.

→ Montant restant à trouver : 3 millions d’euros

La solution inattendue : mobiliser 800 archéologues

Comme dans tout bon roman épique, le protagoniste a besoin d’un petit coup de pouce du destin. Celui-ci pourrait tomber sous la forme d’un tournoi de foot international qui se disputera à Lyon les 5, 6 et 7 juillet prochain : la Winckelmann Cup. Particularité, les 52 équipes participantes sont exclusivement composées d’archéologues et ça fait 32 ans que ce joyeux délire existe. En sachant se montrer convaincant, John Textor pourrait pousser les 800 participants à ouvrir quelques chantiers de fouilles entre les rencontres pour y trouver des vestiges de l’époque gallo-romaine. Sur les sites spécialisés, on apprend ainsi qu’une pièce de monnaie courante (par exemple l’antoninien) se revend 50 euros. Pour une pièce d’argent, compter 200 euros et 1000 euros pour une pièce d’or. En admettant que ces joyeux archéologues aient la main heureuse, il suffirait de 60 000 pièces basiques ou 15 000 pièces d’argent ou seulement 3000 pièces d’or pour combler le déficit du club de la capitale des Gaules. Le moment est venu de prouver que ce titre n’est pas usurpé.

→Montant restant à trouver : 0 euro

