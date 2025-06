Les Bad Gones demandent le départ de Textor, « ce supporter de Botafogo »

L’heure des comptes.

Les supporters de l’OL ont reçu la nouvelle comme un coup de massue, ce mardi soir : la DNCG a confirmé la rétrogradation en Ligue 2 du club rhodanien, dont l’avenir s’assombrit un peu plus après des mois et des mois de gestion calamiteuse.

Dans la foulée, les Bad Gones, principal groupe de supporters lyonnais, ont partagé un e-mail envoyé à John Textor le 12 juin dernier, signé avec le Kop Virage Nord, dans lequel les fans des Gones demandaient des comptes et posaient des questions précises au patron de l’OL, Botafogo et Molenbeek, entre autres choses.

« Textor ne sera jamais l’homme de la situation »

« John Textor n’a jamais été et ne sera jamais l’homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais, écrivent les Bad Gones sur X ce mardi. Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clefs de l’Olympique lyonnais à quelqu’un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits. »

Après de nombreuses difficultés avec John Textor, et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui (cf mail en PJ), nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées. John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de… pic.twitter.com/RbUnXkm6KG — Bad Gones 1987 - Officiel (@BG1987Officiel) June 24, 2025

Avant de conclure : « Nous appelons au-delà tous les amoureux de l’Olympique lyonnais à venir à son secours, et que ceux-là sachent qu’ils nous trouveront à leur côté pour redresser notre club, notre raison de vivre. Textor dehors ! Allez l’OL. »

Pas sûr que ce soit sa priorité à quelques jours d’un huitième de finale de Coupe du monde des clubs entre Palmeiras et Botafogo.

