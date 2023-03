Des paroles qui passent mal.

Ne croyant plus vraiment aux chances de maintien de son club après la lourde défaite face à Montpellier (0-5), Abdel Bouhazama n’avait semble-t-il pas très bien préparé sa rencontre, mais ce n’est peut-être pas le plus grave. Accusé pour attouchements sexuels sur une jeune femme en boîte de nuit, Ilyes Chetti, qui a reconnu les faits depuis, a tout de même été titularisé par son coach. Voulant se justifier auprès de son groupe en qualifiant « un traitement à charge des médias à l’encontre du SCO » d’après L’Équipe, un joueur rapporte que l’entraîneur aurait prononcé ces mots : « C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. »

Des propos confirmés par d’autres témoins de la scène, démentis par l’auteur lui-même dans un premier temps auprès du journal Ouest-France, il les a par la suite reconnus puis a essayé de s’expliquer en répondant aux journalistes de L’Équipe : « Quand vous le ressortez du contexte… Je dis bien aussi que ce qui a été fait par le joueur n’est pas bien. […] Mais je dis aussi qu’on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qui n’a pas fait d’erreurs comme Ilyes ? Voilà. Je ne cautionne pas son geste, je suis père de famille, j’ai deux filles. Comme mon joueur allait jouer, c’était pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu’on dédramatise, entre guillemets. »

Ambiance dans le 49.

