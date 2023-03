Bouhazama sur le maintien d’Angers : « Je pense que c’est mort »

Ça faisait quelques mois qu’on avait compris.

Sèchement battus 5-0 ce dimanche à Montpellier, les Angevins voient leurs chances de maintien, déjà pas bien élevées avant cette rouste, être quasiment réduites à zéro. En tout cas, Abdel Bouhazama, le coach du SCO, est déjà résigné. « Je pense que c’est mort. On va terminer la saison, je vais rencontrer la direction pour qu’on puisse en discuter, il va falloir faire des choix forts. Je pense qu’il va falloir emmener des garçons qui auront envie de se battre jusqu’à la fin de la saison, pour le club, pour les supporters, pour leurs familles et pour eux. On ne peut pas abandonner. Je sens des garçons qui abandonnent », a-t-il expliqué en conférence de presse après la défaite.

Après un tel carnage, celui qui a pris la suite de Gérald Baticle n’a pas été tendre avec la prestation de son équipe, réduite à dix après l’expulsion de Nabil Bentaleb. « Nul. Nul. Nul, a-t-il martelé. Manque d’agressivité, on s’est fait marcher dessus. On prend un but d’entrée, tout se dérègle, pas de réaction des garçons face à une équipe de Montpellier qui veut s’en sortir, avec de vraies vertus de combativité. On concède beaucoup trop d’occasions, ça rentrait comme dans du beurre. Ce n’était pas qu’une question de défense mais aussi d’état d’esprit. Quand je dis nul, je m’implique dedans. Je suis, moi le premier, nul. On a fait un non match ».

Attention, ils vont bientôt passer derrière Le Havre.

Montpellier se régale contre Angers