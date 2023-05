Ilyes Chetti licencié par Angers SCO

Il était temps que l’histoire se termine.

Ilyes Chetti vient d’être licencié par Angers. Ce mardi, le club angevin l’a annoncé via un communiqué le « licenciement du joueur Monsieur Ilyes Chetti compte tenu des faits reprochés et reconnus par ce dernier ». Le joueur avait été mis à pied le 6 avril dernier, le même jour que sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur sa femme. La scène s’était déroulée lors d’une soirée en boîte de nuit à Angers, le 4 décembre dernier.

L’international algérien (3 sélections) n’a disputé que six matchs depuis son arrivée lors du mercato estival 2022. Son dernier match remonte au 5 mars dernier lors de la déroute 5-0 contre Montpellier. Abdel Bouhazama, entraîneur de l’époque, avait même minimisé l’affaire Chetti, lors de la causerie d’avant-match face aux Montpelliérains. Le technicien a démissionné deux jours plus tard.

Le SCO a aussi reçu une amende de la part de la FIFA, en avril dernier, suite au transfert de l’Algérien. La sanction était de quatre mois de suspension, 970 000 euros d’amende et une interdiction de recruter pour les deux prochains mercatos. L’instance reproche au milieu de terrain d’avoir rompu son contrat avec son ancienne équipe de l’Espérance de Tunis sans raison. Le club angevin aurait incité à le faire. Les Noir et Blanc ont fait appel auprès du TAS pour savoir s’ils pourront recruter ou non.

Angers, capitale du Maine et déboires.

