On a demandé à Kessya Bussy le pire cadeau qu’elle a reçu à Noël

Pas de différence entre les joueurs et les joueuses !

Alors que l’équipe féminine du Paris FC réalise une première partie de saison historique, notamment en Ligue des champions, son attaquante internationale française Kessya Bussy a pris quelques minutes pour So Foot afin de répondre à une question simple : « Quel est le pire cadeau de Noël que tu as reçu dans ta vie ? » Voici sa réponse :

« Mon pire cadeau de Noël, je l’ai reçu vers 15-16 ans. Pour remettre un peu de contexte : j’ai toujours grandi dans l’univers du sport, j’ai toujours été une petite fille très dynamique, même encore aujourd’hui. Tous mes proches savent que je ne suis pas du tout dans l’univers cosmétique, le maquillage, etc. J’aime bien en mettre de temps en temps, mais ce n’est pas mon truc. Bref, cette année-là, j’étais impatiente, on ouvrait tous les cadeaux avec mes cousins, mes parents… Et là, moi, j’ouvre mon cadeau : c’est un coffret cosmétique. Avec du vernis, un bandeau pour les yeux, du fond de teint. La désillusion totale. J’étais tellement choquée et tellement gênée du cadeau. Dans ma tête, je me disais “Non, mais là, c’est une blague. Genre, c’est tout l’opposé de ce que je suis !” Dans la famille en général, on fait tous des listes, avec ce qu’on veut dedans. Évidemment, ce n’était pas dans la mienne. Je pense que la personne qui a fait ça s’est trompée de liste. Si elle entend cette petite anecdote, je ne lui en veux pas du tout et j’étais touchée de l’attention. Mais voilà : “Plus de cosmétique pour Kessya, plus de vernis, évitez tout ça !” Même si j’adore me faire les ongles de temps en temps, c’est moi qui décide quand je veux le faire. Ça n’empêche pas que je sois féminine, mais le maquillage, ça n’est juste pas mon truc. »

